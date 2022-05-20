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Жертва жары. В реке Онега около Каргополя утонула девочка

Вчера днем при купании в реке Онега у деревни Бронево Каргопольского района утонула 12-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, мама отпустила дочь погулять по деревне. Девочка с двумя подругами пошла купаться, но не справилась с течением реки и ушла под воду. Сегодня продолжаются водолазные работы, направленные на обнаружение тела.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по уголовному делу.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

 

20 август 10:38 | : Происшествия

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