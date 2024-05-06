В Онеге подросток утонул во время шторма

Вчера вечером во время купания в реке в районе морского порта в городе Онеге при очевидных обстоятельствах утонул 13- летний юноша, который вместе с друзьями, несмотря на шторм, решил искупаться. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, во время купания юношу сильными волнами унесло за бетонный причал в реку. Сегодня продолжатся водолазные работы, направленные на обнаружение его тела.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по уголовному делу.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.