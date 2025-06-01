Из Ленобласти в Поморье приехал синтетический гашиш

Сотрудники ГУНК МВД России и УНК УМВД России по Архангельской области в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 34-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

Мужчина, передвигавшийся на автомобиле Toyota, был остановлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии на 1098-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

При досмотре транспортного средства под обшивкой багажника полицейские обнаружили четыре свёртка с пластилинообразным веществом внутри. Ещё один аналогичный брикет был спрятан в корпусе воздушного фильтра автомобиля.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД России, изъятое является синтетическим гашишем общей массой более килограмма.

По данным оперативников, злоумышленник вёз криминальный товар из Ленинградской области и планировал распространить его на территории города Архангельска путём оборудования тайников-закладок.

Следователем Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.