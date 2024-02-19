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Самые красивые. Житель Чувашии пытался похитить архангельскую девушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 43-летнего жителя Республики Чувашия, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 126  УК РФ (покушение на похищение человека).

По версии следствия, 3 апреля 2024 года вечером на перекрестке улицы Воскресенская с проспектом Ломоносова в городе Архангельске подозреваемый подошел к ранее незнакомой 22-летней девушке и, ссылаясь на боль в спине, попросил помочь ему донести пакет с продуктами. Девушка согласилась и проследовала за подозреваемым в один из домов на улице Воскресенской, где тот снимал квартиру. В подъезде дома подозреваемый, применяя физическую силу, завел девушку в кабину грузового лифта и удерживал в кабине, намереваясь затащить в квартиру. Его противоправные действия пресек участковый уполномоченный полиции, который, находясь в указанном доме в опорном пункте полиции, услышал крики потерпевшей о помощи и задержал подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://imghub.ru) 

05 апрель 08:57 | : Происшествия

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