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В Архангельской области вырос сбор штрафов за пьяную езду

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является серьезным правонарушением, за которое предусмотрен значительный штраф. С 1 января 2025 года размер административного штрафа за вождение автомобиля в нетрезвом виде увеличен и теперь составляет 45 тысяч рублей. Это касается как случаев управления транспортом в состоянии опьянения, так и отказа пройти медицинское освидетельствование.

Несмотря на строгость мер, далеко не каждый нарушитель спешит добровольно погасить задолженность. Многие затягивают оплату, становясь должниками в службе судебных приставов.

За 6 месяцев 2025 года сотрудники ведомства взыскали свыше 8,3 миллиона рублей с тех автомобилистов, кто позволил себе управлять машиной будучи нетрезвым. В рамках 152 исполнительных производств взыскания производятся путем удержания денежных средств из доходов нарушителей.

Есть и другие методы воздействия на лиц, игнорирующих оплату штрафа. Так, 292 любителя «пьяной» езды временно лишились права покидать пределы страны, в отношении 258 автомобилей установлен запрет на осуществление любых регистрационных действий, у 21 должника арестовано имущество.

За уклонением от своевременной уплаты штрафа в отношении 38 водителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно данной норме закона, нарушение влечет двойное увеличение суммы неоплаченного штрафа, привлечение к обязательным работам сроком до 50 часов или административный арест продолжительностью до 15 суток. 

Важно отметить, что данные меры ответственности не отменяют обязанность должников погасить первоначальную сумму штрафа.

16 июль 10:33 | : Происшествия

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