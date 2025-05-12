Водителю, сбившему ребенка в Архангельске, добавили срок

Архангельским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокурора на приговор Ломоносовского районного суда г.Архангельска от 12.03.2025, которым 55-летний житель областного центра признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Судом установлено, что осужденный в утреннее время 1 июня 2023 г., управляя автомобилем «Toyota RAV4», двигаясь по ул. Шабалина в г. Архангельске, приближаясь к пешеходному переходу, своевременно не принял мер к снижению скорости в условиях ограниченной видимости из-за движущихся во встречном направлении транспортных средств, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на несовершеннолетнего, пересекавшего проезжую часть на самокате, в результате чего причинил ему тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, а также удовлетворены исковые требования прокурора о компенсации причиненного несовершеннолетнему морального вреда на сумму 100 тысяч рублей.

Сторона обвинения, не согласившись с чрезмерно мягким наказанием, оспорила незаконный приговор, указав, что после совершения преступления осужденный должных выводов для себя не сделал и продолжил пренебрежительно относиться к требованиям безопасности дорожного движения, в связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности по факту превышения установленной скорости движения.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда признала обоснованными доводы государственного обвинителя, изменила незаконный приговор, усилив основное наказание в виде ограничения свободы до 1 года 6 месяцев, а также назначив осужденному дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год.