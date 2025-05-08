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В Архангельской области вынесли мягкий приговор отцу-садисту

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что в период с февраля 2023 г. по август 2024 г. по месту проживания в СНТ «Ягодник» и СНТ «Тайга», расположенных в Приморском муниципальном округе, мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 7-летнего сына, использовал брючный ремень в качестве предмета преступления, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания.

Наряду с этим, пытаясь добиться послушания от сына, опускал его головой вниз в сугроб, на длительное время запирал мальчика одного в бане, где оставлял без еды и света, вследствие чего ребенок испытывал чувство тревоги, страха, голода и незащищенности. 

Вину в совершении преступлений подсудимый признал частично. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Гражданский иск, заявленный прокурором по делу в интересах потерпевшего, удовлетворен судом на сумму 100 тыс. рублей. В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится под опекой бабушки, ему оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Приговор в законную силу не вступил.


17 июнь 10:36 | : Происшествия

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