Севродвинского развратника приговорили к 12 годам заключения

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении малолетнего), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетних), п. «б» ч.3 ст.242, п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1, п. «а, в, г» ч. 2 и п. «б» ч.3 ст. 242.2 УК РФ (изготовление и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также их фотосъемка в целях изготовления и распространения порнографических материалов).

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2016 год осужденный в социальной сети вел развращающую переписку с пятью девочками в возрасте от 10 до 13 лет из разных регионов России, направляя им материалы порнографического характера. Войдя к ним в доверие, убедил некоторых из них изготовить фото и видеоизображения в обнаженном видео и отправить ему.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.