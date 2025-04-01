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В Поморье обнаружено еще одо место, где не платили зарплату

Прокуратура Красноборского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего предпринимателя, обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не выплатил причитающуюся его работнику заработную плату за период с октября 2023 года по февраль 2024 года, а также компенсацию за неиспользованный с 2020 года и до его увольнения в марте 2024 года отпуск. Общий размер задолженности составил более 270 тыс. рублей.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 апрель 14:18 | : Скандалы

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