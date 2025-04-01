В Архангельске лихой водитель снес несколько припаркованных автомобилей

В Архангельске сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель, совершивший наезд на несколько припаркованных автомобилей

Сегодня в Архангельске в 4.15 утра произошло дорожно-транспортное происшествие у дома 48 по улице Карла Либкнехта.

По предварительным данным, водитель 2004 года рождения, управляя иномаркой КИА, не справился с управлением и допустил наезд на четыре припаркованных легковых автомобиля. Транспортные средства получили механические повреждения.

Рулевой был на месте задержан нарядом ДПС Госавтоинспекции и освидетельствован алкотектером. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, автомобиль помещен на штрафстоянку.



