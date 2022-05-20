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В Архангельске ухарь на "Мицубиси" сбил 9-летнего мальчика и пытался скрыться

19 августа в 18.43 в Архангельске на регулируемом перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Галушина произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi», двигаясь на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.


Водитель оставил место ДТП, однако вскоре был установлен и разыскан сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении рулевого составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.


Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.


 

20 август 15:08 | : Происшествия

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