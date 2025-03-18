В Архангельской области отца и сына затянуло под лед на озере

19 апреля 2025 года ночью на перекрытой дамбе на озере у поселка Луковецкий в результате подъема воды застрял автомобиль, в котором находилось трое мужчин. Они самостоятельно покинули тонущее транспортное средство. Одному из них удалось залезть на крышу машины и дождаться помощи, отца с сыном сильным течением затянуло под лед при попытке выйти на берег. На водоёме продолжаются поисковые работы. По предварительным данным, мужчины погибли. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание происшествий, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах, не игнорировать установленные предупреждающие знаки.