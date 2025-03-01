Держись, УКашка! Упавшей наледью с крыши архангельского дома занимается следствие

В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 23 марта 2025 года в центре города Архангельска с крыши жилого дома, в котором расположено кафе, на двух девочек в возрасте 10 и 11 лет упала наледь. В результате происшествия дети получили ушибы. Указанная информация нашла свое подтверждение.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия. Производится сбор доказательственной базы.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, неоднократно обращалось к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с требованием принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.