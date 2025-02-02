Наркодилер из Архангельска может провести всю жизнь в заключении

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД получили информацию о возможной причастности к наркопреступлению 22-летнего молодого человека, проживающего в областном центре.

Вечером 20 февраля на перекрестке улицы Ленина и проспекта Московский сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке СОБР Росгвардии был остановлен автомобиль «Лада», на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Мужчину доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли сверток с кристаллическим веществом. По заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Архангельской области, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой порядка 200 граммов, что является особо крупным размером.

По оперативным данным, оптовую партию наркотиков мужчина забрал в Приморском округе. Сбыть запрещенные вещества он планировал бесконтактным способом, оборудовав тайники.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкцией части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.