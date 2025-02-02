Житель Поморья уличен в покушении на убийство из-за музыкальных пристрастий

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против личности 43-летнему жителю поселка Североонежск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 1 апреля 2024 года вечером в квартире дома в поселке Североонежск осужденный после совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес два удара ножом в область шеи 35-летнему хозяину жилища. Так как потерпевший прикрыл шею рукой, то удар ножом пришелся по руке, после чего осужденный нанес потерпевшему удары руками и ногами по голове и телу, а также ножом в область груди и ног. Потерпевший оказал активное сопротивление, вытолкнул гостя из квартиры, после чего обратился за медицинской помощью.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что потерпевшему не понравилась музыка, которую он включил в своем телефоне, что и послужило причиной конфликта.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.