Архангелогородец затеял утренний кровавый бой с двумя братьями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) и ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

Следствием установлено, что 29 июня 2024 года утром у входа в подъезд дома по проспекту Обводный канал в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с двумя братьями, возвращавшимися домой, нанес им более 80-ти ударов руками и ногами по голове и телу, а также бросил стеклянную бутылку в область груди одного из них. Понимая, что потерпевшие не могут оказать ему сопротивление, обыскал карманы их одежды и открыто похитил 10 тысяч рублей. Благодаря вмешательству сотрудников полиции, которых вызвали свидетели избиения, и своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавшие остались живы, а противоправные действия обвиняемого пресечены.

На период следствия в отношении фигуранта дела, который признал свою вину частично, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.