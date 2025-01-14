Азербайджанский "любитель погоречее" отправится в зону за изнасилование северянки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему гражданину иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием и судом установлено, что 16 июня 2024 года ночью на улице П. Галушина в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преследовал ранее незнакомую 39-летнюю женщину. Потерпевшая при попытке убежать упала на землю. Осужденный подавил ее сопротивление и изнасиловал. Пострадавшая сразу же обратилась с заявлением в органы полиции, что позволило по горячим следам задержать фигуранта дела.

В ходе допроса подсудимый признал свою вину.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.