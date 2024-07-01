Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Горячий гость из Азербайджана догнал архангелогородку и надругался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению гражданина Республики Азербайджан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием установлено, что 16 июня 2024 года ночью на улице П. Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преследовал ранее незнакомую 39-летнюю женщину. Потерпевшая при попытке убежать упала на землю. 

Обвиняемый подавил ее сопротивление и изнасиловал. Пострадавшая сразу же обратилась с заявлением в органы полиции, что позволило по горячим следам задержать фигуранта дела.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://modasadovod.ru) 

21 август 12:37 | : Скандалы

Главные новости


В поисках красоты и смыслов. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (234)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20