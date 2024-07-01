Горячий гость из Азербайджана догнал архангелогородку и надругался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению гражданина Республики Азербайджан в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием установлено, что 16 июня 2024 года ночью на улице П. Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преследовал ранее незнакомую 39-летнюю женщину. Потерпевшая при попытке убежать упала на землю.

Обвиняемый подавил ее сопротивление и изнасиловал. Пострадавшая сразу же обратилась с заявлением в органы полиции, что позволило по горячим следам задержать фигуранта дела.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.