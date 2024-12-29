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Пять должников по алиментам из Поморья признаны безвестно отсутствующими

Это дало их несовершеннолетним детям право на получение пенсии по потере кормильца.

В течение года разыскные мероприятия, которые проводили судебные приставы УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по установлению местонахождения пятерых должников по алиментным обязательствам, среди которых две — это женщины, не дали положительного результата. Какая-либо информация о них в регистрирующих, контролирующих и надзорных органах отсутствует.

Взыскателям разъяснили их право обратиться в суд с заявлением о признании неплательщика безвестно отсутствующим, чем те и воспользовались. В суде судебные приставы подтвердили факт отсутствия должников, предоставив всю необходимую информацию о проведённых розыскных мероприятиях.

В результате все пять заявлений взыскателей были удовлетворены судом. Это позволили оформить на несовершеннолетних детей финансовую поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с потерей  кормильца. 

В случае, если ребёнок находится на полном государственном обеспечении, на его счёт перечисляется 50% пенсии. Другая половина идёт на счёт учреждения, где проживает и воспитывается ребёнок, и направлена на улучшение условий его проживания.

Отметим, что для скрывающегося от алиментов факт признания безвестно отсутствующим влечёт определенные негативные последствия. Например, он не сможет взять кредит, устроиться на работу, брак с ним будет расторгаться в упрощенном порядке. Кроме того, над его имуществом при наличии такового может быть установлено доверительное управление, и из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать. 

 

24 январь 10:19 | : Происшествия

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