В Архангельске установлена любительница ворованной туалетной воды

В начале января в полицию Архангельска поступили два схожих сообщения о хищении нескольких упаковок туалетной воды из магазинов. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску по подозрению в совершении преступлений была задержана 22-летняя жительница Исакогорского округа. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По имеющейся информации, 2 января злоумышленница зашла в магазин на Троицком проспекте. Воспользовавшись тем, что никто из продавцов за ней не наблюдает, она спрятала под куртку и вынесла их торгового помещения две упаковки парфюмерной продукции. 8 января в торговом центре в Соломбале аналогичные действия подозреваемой заметил охранник отдела. Мужчина попытался остановить злоумышленницу, однако та сумела скрыться, прихватив с собой туалетную воду стоимостью более 14 тысяч рублей

По фактам кражи и грабежа возбуждены уголовные дела. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух и до четырех лет соответственно. Ведется дознание.

В отношении злоумышленницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.