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В Архангельске доморощенный пиротехник чуть не взорвал жилой дом

6 декабря этого года в Архангельске в экстренные службы поступила информация о происшествии. По предварительным данным, во время растопки печи в одной из квартир деревянного дома по улице Севстрой произошел сильный хлопок, в результате которого была повреждена печь. Возникшее возгорание жильцам удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Находившаяся в доме девочка 2011 года рождения — внучка хозяина квартиры — получила ожоги. Необходимая медицинская помощь ребенку была оказана на дому прибывшей бригадой скорой помощи, в госпитализации девочка не нуждалась.

В ходе проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области взрывотехнической экспертизы установлено, что причиной «хлопка» стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Хозяин квартиры — мужчина 1962 года рождения — занес его вместе с дровами, после чего, не заметив посторонний предмет, начал растапливать печь.

Оперативным путем сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что между хозяином квартиры и жителем соседнего дома происходят конфликты. По одной из версий, именно он мог положить в дрова опасный предмет. Была получена санкция на обыск в квартире подозреваемого, в результате которого полицейскими обнаружено аналогичное самодельное взрывное устройство.

В настоящее время назначены дополнительные экспертизы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное изготовление взрывных устройств). В результате дальнейших следственных действий данное преступление может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

Расследование продолжается. В отношении подозреваемого — жителя Архангельска 1980 года рождения — судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

10 январь 14:38 | : Происшествия

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