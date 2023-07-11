Северодвинец люто издевался над молодой сожительницей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия).

Следствием установлено, что в период с января по март 2023 года в городе Северодвинске обвиняемый на почве личной неприязни грубо обращался со своей 21-летней сожительницей, систематически наносил ей побои руками, ногами и подручными предметами, угрожал убийством, приставляя к телу нож. С целью выяснения отношений с применением физической силы незаконно проник к ней в квартиру, игнорируя требования потерпевшей покинуть жилище.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину в части нанесения побоев сожительнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.