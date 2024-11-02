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Полиция просит помочь отловить Евгения Берга

Следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и сотрудниками полиции устанавливается место нахождения Берга Евгения Дмитриевича, 2000 года рождения, который может быть причастен к совершению убийства.  

Приметы: на вид 20 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы средней длины, светло-русые, зачесаны назад, глаза серо-голубые.

Особые приметы: прихрамывает на левую ногу, татуировка с покемоном на внутренней стороне предплечья левой руки, на левой руке возможен гипс, носит очки.

Был одет: куртки красного и серого цветов, джинсы черного цвета, обувь черного цвета, шапка зеленого цвета. При себе имеет другую одежду и предметы для изменения внешности (усы, парик и т.п.), рюкзак черного цвета, телефон «Айфон» в чехле красного цвета, ноутбук. Может быть вооружен.

Передвигается автостопом в сторону Санкт-Петербурга, Москвы, может находиться на территории объектов придорожного сервиса, местах стоянки автотранспорта, автовокзалах, гостиницах.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина, просим обратиться в полицию по номерам телефонов: 8-999-090-53-22, 8(8184)56-07-67, 8(8184)56-05-58 или 02(102). Конфиденциальность гарантируется.


20 ноябрь 08:59 | : Происшествия

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