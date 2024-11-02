В Няндоме пьяный мебельщик погиб по недосмотру начальника

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 43-летнего жителя г. Няндома виновным по ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть по неосторожности).

В рамках рассмотрения уголовного дела установлено, что генеральный директор ООО «Финно-угорская мебель», на которого в силу локальных нормативных актов предприятия и действующего законодательства возложена обязанность по соблюдению требований охраны труда на производстве, с 01.04.2024 допустил к работе сборщика мебели без оформления трудовых отношений, не прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по сборке мебели и инструктаж по технике безопасности.

В результате преступного бездействия подсудимого не отстраненный от работы сборщик мебели в связи с наличием признаков алкогольного опьянения 24.05.2024 в производственном цехе предприятия не удержал листы ламинированных древесно-стружечных плит и их обрезков, под их тяжестью упал, ударившись головой и телом об бетонный пол и получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался в больнице.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал. В ходе судебного рассмотрения возместил потерпевшим моральный вред в сумме 1,6 млн рублей.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.