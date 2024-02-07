Архангелогородец пытался подкупить онежских полицейских золотом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3. ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), ч.1 ст.318, ст. 319 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей и оскорбление представителя власти).

Следствием и судом установлено, что 1 октября 2023 года вечером в поселке Малошуйка Онежского района сотрудники ОМВД России по Онежскому району остановили автомобиль без номерных знаков, за рулем которого находился осужденный с признаками алкогольного опьянения. Водитель предпринял попытку наехать на автомобиле на представителя власти, но тот отскочил в сторону. При составлении административных протоколов осужденный, желая решить вопрос с задержанием транспортного средства и избежать привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям власти взятку в виде 15 тысяч рублей и ювелирных изделий, от которой те отказались.

При доставлении правонарушителя в поезде в город Онега для участия в судебном заседании по рассмотрению административного материала он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова предложил незаконное денежное вознаграждение за возможность покинуть поезд на одной станций в пути следования, получив отказ, публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, участвовавшего в правовом разбирательстве и сопровождавшего его в районный центр.

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Автомобиль осужденного постановлено конфисковать в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.