Парочка родителей-садистов из Архангельска предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 36-летней жительницы города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Также перед судом предстал ее 30-летний сожитель по обвинению в истязании малолетней девочки.

Следствием установлено, что на протяжении длительного времени по месту жительства в городе Архангельске обвиняемые, выражая своё недовольство непослушанием и поведением девочки начиная с ее 10-летнего возраста, систематически наносили ей побои руками, ремнем и подручными предметами.

О происходящем в семье стало известно после того, как пострадавшая девочка после совершения краж на основании решения суда была помещена в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, сотрудникам которого рассказала насилии в семье. В настоящее время она находится в центре социальной помощи семье и детям.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину частично.

Уголовные дела рассматриваются по существу в Исакогорском районном суде города Архангельска.