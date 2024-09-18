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Глава Северодвинска дал команду не сеять панику

Отповедь Игоря Арсентьева касалась распространяемых слухов о волне киднеппинга в городе корабелов:

- Уважаемые родители! В группах в социальных сетях разносится ложная информация о похищении младших школьников из учебных заведений. Это неподтвержденная информация стала передаваться из уст в уста и сеять панику.

Доверяйте только официальным источникам: все школьные вопросы вам могут разъяснить педагоги и директор учреждения. Прошу донести эту информацию в ваших родительских чатах - не верьте фейкам!

(кадр из к/ф «Деловые люди»)

08 ноябрь 08:42 | : Происшествия

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