Глава Северодвинска дал команду не сеять панику

Отповедь Игоря Арсентьева касалась распространяемых слухов о волне киднеппинга в городе корабелов:

- Уважаемые родители! В группах в социальных сетях разносится ложная информация о похищении младших школьников из учебных заведений. Это неподтвержденная информация стала передаваться из уст в уста и сеять панику.

Доверяйте только официальным источникам: все школьные вопросы вам могут разъяснить педагоги и директор учреждения. Прошу донести эту информацию в ваших родительских чатах - не верьте фейкам!

(кадр из к/ф «Деловые люди»)