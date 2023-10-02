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В Котласе подросток нашел на улице банковскую карту и гульнул от души

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

Следствием установлено, что в конце июля 2023 года подросток на улице в городе Котласе нашел банковскую карту, утраченную 35-летним местным жителем, и на протяжении недели оплачивал ей покупки в различных торговых точках, используя бесконтактный способ оплаты. 

Несовершеннолетний подследственный признал свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://onlinevologda.ru) 

23 ноябрь 08:52 | : Происшествия

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