Наивная девушка из Новодвинска искала работу, но попала на мошенников

В ОМВД России «Приморский» с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 20-летняя жительница города Новодвинска. Девушка рассказала, что накануне разместила объявление о поиске работы на одном из официальных интернет-ресурсов, созданных для оказания содействия в трудоустройстве граждан. В анкете, находящейся в открытом доступе, был указан номер мобильного телефона заявительницы.

Спустя непродолжительное время ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей отдела по работе с кадрами известного коммерческого банка и предложила удаленную работу.

Девушка ранее работала дистанционно, поэтому поступившее предложение ее заинтересовало, и она согласилась пройти собеседование посредством программы-мессенджера. При аудиообщении с «будущей сотрудницей» собеседница кратко перечислила основные обязанности, зато подробно остановилась на якобы существующей бонусной программе, позволяющей увеличить доход специалиста. Чтобы подключить ее, необходимо было четко следовать инструкциям.

В частности, девушка зашла в мобильное приложение банка и перечислила со своей карты порядка 10 тысяч рублей. После к разговору подключился якобы сотрудник службы финансовой безопасности банка, который убедил, что перевод совершен ошибочно и посоветовал, как «исправить» ситуацию.

Попав под влияние аферистов, выполняя их указания, новодвинка не только не вернула денежные средства, но и перечислила мошенникам оставшиеся сбережения — более 90 тысяч рублей, а также оформила кредит, отправив 50 тысяч заемных средств на сторонние счета. В результате общий ущерб, причиненный заявительнице, составил более 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в регионе проходит информационно-профилактическая акция «СТОП-МОШЕННИК», направленная на предупреждение дистанционных мошенничеств и краж со счетов граждан. В рамках акции полицейские в ежедневном режиме рассказывают о схемах обмана, используемых аферистами.

Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении предложения о возможном трудоустройстве или дополнительном заработке, стоит быть бдительным, не сообщать незнакомцам свои персональные данные и тем более не совершать под влиянием посторонних лиц банковских операций.

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