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В Архангельской области пьяный водитель раздавил лежащего на дороге пешехода

21 января около 03:15 в дежурную часть ОМВД России по Вельскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около дома по улице Глазачева в селе Благовещенское.

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

В ходе дальнейшей работы полицейскими было установлено, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Mitsubishi привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). В настоящее время решается вопрос о привлечении рулевого к уголовной ответственности. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения законодательством предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении водитель может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В случае, если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

22 январь 11:08 | : Происшествия

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