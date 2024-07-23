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В поселке Савинский чудом не произошло братоубийство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием и судом установлено, что 26 ноября 2023 года днем по месту жительства в поселке Савинский осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и возникших неприязненных отношений нанес не менее семи ударов ножом в область тела 43-летнему брату. Благодаря своевременно оказанной скорой медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что конфликт с братом произошел из-за того, что тот не оплачивал коммунальные услуги и не помогал ему с ремонтом. В ответ на высказанные им претензии старший брат ударил его кулаком по телу, а он ударил его рыбацким ножом. В судебном заседании он также признал свою вину в части нанесения ударов ножом. 

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

(фото с https://logos44.ru) 

28 август 08:59 | : Происшествия

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