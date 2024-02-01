Агрессивный житель Мирного отправится на 9 лет в колонию за убийство

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против собственности и порядка управления 28-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2023 года вечером в квартире дома в городе Мирный осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 15 ударов ножом 23-летнему знакомому. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался в подъезде своего дома.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия и в суде осужденный признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора и потасовка. Он вооружился кухонным ножом и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего. Потом они оба покинули чужую квартиру. Он ушел домой и лег спать, через некоторое время его разбудили сотрудники полиции, от которых он узнал, что раненый пострадавший скончался в подъезде своего дома.

Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.