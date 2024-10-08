В Котласе разведенная жена получила свой кусок земли

Органами прокуратуры восстановлены имущественные права жительницы г. Котласа Архангельской области, обратившейся на личный прием к исполняющему обязанности прокурора области и автономного округа.

Проверка показала, что судебным приставом-исполнителем несмотря на раздел между должником и его бывшей супругой совместно нажитого недвижимого имущества запрет на совершение регистрационных действий установлен в отношении всего земельного участка.

Данные действия судебного пристава-исполнителя не позволили заявительнице зарегистрировать право собственности на принадлежащую ей часть земельного участка.

Мерами прокурорского реагирования права заявительницы защищены, запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества снят и соответствующее право собственности зарегистрировано.