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В Новодвинске обосновался высокотехнологичный мошенник

29 августа 2024 года телефонными мошенниками был обманут житель города Ногинск Московской области. Аферисты убедили мужчину «защитить» свои сбережения, перечислив их на безопасный счет. Поверив звонившим, потерпевший лишился почти двух миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что для совершения преступления использовалось специальное устройство, позволяющее скрывать реальное местоположение звонящего человека (так называемый GSM-шлюз), установленный в квартире жителя города Новодвинска Архангельской области. Совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии владелец GSM-шлюза был доставлен в отдел полиции. Оборудование изъято. Также в ходе обыска в квартире оперативники обнаружили несколько сим-карт, которые, возможно, использовались в противоправных целях.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются. Решается вопрос о привлечении лиц, ответственных за размещение данного оборудования, к установленной законом ответственности.

 

24 сентябрь 09:38 | : Происшествия

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