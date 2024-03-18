Полицейские накрыли на острове Кего хорошо оборудованную нарколабораторию

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области совместно с ГУНК МВД России и при силовой поддержке СОБР Росгвардии в результате проведения спецоперации пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению синтетического наркотика.

Изготовлением запрещенного вещества занимался 27-летний местный житель. Незаконное производство было организовано в квартире дома, расположенного на острове Кего.

В ходе обыска оперативники изъяли более 900 граммов готовой продукции, порядка 50 канистр с химическими жидкостями, которые использовались для производства наркотического вещества, стеклянные колбы, электронные весы и упаковочный материал.

Готовую продукцию злоумышленник реализовывал через сеть Интернет, путем оборудования на территории областного центра тайников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведется следствие.