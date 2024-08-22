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В Северодвинске произощла дуэль на ножах двух нетрезвых граждан

12 сентября 2024 года вечером в квартире дома на улице Железнодорожная в городе Северодвинске обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за рабой 33-летнего мужчины с ножевыми ранениями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, установлена причастность к причинению ножевых ранений ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью 33-летнего хозяина жилища, которого из указанной квартиры госпитализировали в больницу с проникающим ножевым ранением бедра.

Предварительно установлено, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между мужчинами произошёл бытовой конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина жилища ножом в область бедра, а тот выхватил нож и нанес им удары по нападавшему.  

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  Производятся допросы, назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям обоих участников конфликта.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

20 сентябрь 10:53 | : Происшествия

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