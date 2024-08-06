Пожарные Пертоминска отстояли "Онежское Поморье" у огня

16 сентября в 11 часов утра местные жители посёлка Пертоминск обнаружили лесной пожар на мысе Заяцком, близ бывшего Унского лесозавода.



На тушение пожара выехали девять сотрудников национального парка «Онежское Поморье» из Лопшеньги и Луды под руководством старшего государственного инспектора-помощника лесничего Николая Иконникова. Из Пертоминска к ним на подмогу приехала добровольная пожарная дружина и местные жители. К тушению пожара приступили в час дня, заливали возгорание из мотопомп, ранцевых огнетушителей, окапывали территорию пожара. К пяти часам вечера пожар был локализован. Трое сотрудников Парка остались у мест возгорания до утра. В девять утра 17 сентября пожар был ликвидирован полностью.



Площадь пожара составила 1 гектар. Им была задета исторически важная территория Унского лесозавода.



Пожар распространился от непотушенного костра, который находился буквально в трёх метрах от Белого моря. Пламя распространилось из-за сильного ветра.



«Было достаточно налить туда три котелка воды, и опасного инцидента бы не произошло. Сумма ущерба и нарушители в настоящий момент устанавливаются», — сообщил главный лесничий Парка Олег Григорьев.



ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» благодарит за помощь в тушении пожара Добровольную пожарную команду посёлка Пертоминск Архангельского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа: Лешукова Сергея Николаевича, Захарова Игоря Владимировича, Гуляев Сергея Олеговича, Мартемьянова Романа Валерьевича, Мигунова Александра Сергеевича, а также добровольцев-жителей Пертоминска и Яреньги: Марфина Александра Гавриловича, Попова Александра Владимировича, Чурсанова Петра Владимировича, Самойлова Николая Ивановича, Симонова Бориса Николаевича, Гуляева Владимира Борисовича.