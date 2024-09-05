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Пекарь с Соловков поживился в монастырской кассе

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительного заключение в отношении 42-летнего жителя пос. Соловецкий Приморского муниципального округа, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение).

Установлено, что обвиняемый, работавший в местном монастыре пекарем, решил поправить свое финансовое положение путем хищения денежных средств, хранившихся в помещении одного из корпусов обители.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 4 часов 05.08.2024 он покинул свое рабочее место и, зная, где в монастыре хранятся денежные средства, проник в данное помещение, откуда похитил 228 тысяч рублей. 

После этого пекарь решил покинуть территорию архипелага.                           Для обоснования причины своего отъезда высказал руководству пекарни претензии относительно неудовлетворительной организации работы и заявил о своем увольнении. В этот же день выехал в пос. Рабочеостровск Республики Карелия.

Похищенные денежные средства в полном объеме изъяты сотрудниками полиции 21.08.2024 в ходе обыска в квартире по месту нахождения обвиняемого, после чего переданы потерпевшей стороне.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Уголовное дело, расследованное в СО МО МВД России «Новодвинский», направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.  

05 сентябрь 14:13 | : Происшествия

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