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Мошенница обманула архангельскую учительницу, представившись директором школы

24 августа в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску с заявлением обратилась 61-летняя местная жительница. По словам женщины, в одном из популярных мессенджеров ей пришло сообщение якобы от директора школы, в которой ранее работала потерпевшая. Руководитель предупредила ее о том, что в учебном заведении проходит финансовая проверка, в ходе которой были выявлены недостатки, а к некоторым сотрудникам у проверяющих возникли вопросы. Далее учителю позвонила неизвестная и представилась представителем Росфинмониторинга. Ей сообщили, что бухгалтер школы, в которой проходит проверка, продала конфиденциальную информацию о счетах сотрудников неизвестным людям, которые от их имени оформили кредиты.

Звонившая попросила женщину помочь правоохранительным органам остановить преступников от перевода денежных средств, для чего требовалось взять встречные кредиты в крупных банках, в которых по их информации уже были оформлены на ее имя кредитные обязательства, и перевести все деньги на «безопасные счета». Как уверяла звонившая, в дальнейшем Центробанк вернет все денежные средства, а долговые обязательства перед банками аннулируются.

Женщину строго предупредили о том, что необходимо соблюдать секретность и никому не сообщать о происходящем.

В течение двух дней архангелогородка оформила три кредита по 700 тысяч рублей. В офисах финансовых организаций она говорила, что деньги ей нужны для ремонта новой квартиры. Все полученные кредитные средства женщина перевела на неизвестные счета.

Для того, чтобы северянка не сомневалась в реальности происходящего, с ней связался «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что правоохранительным службам удалось перехватить запись злоумышленников, в распоряжение которых попала генеральная доверенность на продажу автомобиля и квартиры потерпевшей. Для убедительности слов женщине предоставили аудиозапись данного разговора.

Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая проследовала в один из автосалонов, чтобы опередить преступников и самой продать свой автомобиль. После изобличения мошеннической схемы договор купли-продажи будет аннулирован.

В салоне автомобиль был оценен в 700 тысяч рублей. Женщина согласилась, а полученные от продажи деньги перевела на «безопасный счет».

Когда с архангелогородкой перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Примечательно, что потерпевшая знала о существовании подобного рода преступлений из СМИ и профилактических бесед, которые проводились руководством школы, однако это не уберегло ее от обмана.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз настоятельно предупреждают, не верить звонкам от незнакомцев! Помните, что сотрудники правоохранительных органов не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках! 

26 август 09:20 | : Происшествия

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