Житель Москвы проворачивал в Поморье мошеннические схемы

Красноборский районный суд Архангельской области согласился

с позицией государственного обвинения и признал 28-летнего жителя Москвы виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что обвиняемый с сентября 2022 г. по май 2023 г., злоупотребляя доверием двух своих знакомых, а также одного родственника, проживающих в Красноборском районе, просил их перевести ему в долг крупные суммы денег, обещав вернуть заемные средства в короткий срок. Однако намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства москвич не имел.

Потерпевшими в общей сложности оформлено 7 займов в банках и микрофинансовых организациях, в том числе под залог личного имущества, на сумму 2,9 млн руб., которые перечислены злоумышленнику.

Суд с учетом смягчающих наказание обстоятельств, выразившихся в том числе в явке с повинной, полном признании вины, принесении извинений пострадавшим, а также добровольном частичном возмещении причиненного ущерба, приговорил виновного к наказанию, не связанному с изоляцией от общества – двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого денежных средств, полученных вследствие его противоправных действий.

Приговор в законную силу не вступил.