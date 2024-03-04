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Великовозрастный житель Устьян пытался подсадить девчушку на наркоту

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное в отношении 42-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетней к потреблению наркотических средств) и  ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Следствием установлено, что 21 июня 2024 года вечером на территории Устьянского района подозреваемый, управляя личным автомобилем, подъехал к ранее незнакомой 15-летней девочке, путем уговоров склонял ее к потреблению наркотических средств, но получил отказ. В тот же вечер инспектор ДПС ГАИ ОМВД России «Устьянский» остановил транспортное средство под управлением подозреваемого, который находился в состоянии наркотического опьянения, при этом ранее был лишен права управления транспортным средством, отстранил его от управления автомобилем и доставил в отдел полиции для разбирательства. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

10 июль 10:58 | : Происшествия

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