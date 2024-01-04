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В реке Юрас нашли тело юноши, не умевшего плавать

Вчера вечером во время купания в районе моста через реку Юрас в округе Варавино-Фактория города Архангельска при очевидных обстоятельствах утонул 14- летний юноша, который не умел плавать. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, юноша зашел вместе с друзьями в воду, не справился с течением реки и утонул.

Сегодня ночью его тело обнаружили водолазы службы спасения. В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по уголовному делу. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания в специально отведенных для этого местах и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

03 июль 08:51 | : Происшествия

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