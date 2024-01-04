В Архангельске задержан серийный велоугонщик

В течение четырех дней в полицию Архангельска поступило три заявления о краже велосипедов в разных округах областного центра.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступления совершил один и тот же злоумышленник. Им оказался ранее судимый местный житель. Задержанный рассказал, что находил оставленные без присмотра велосипеды около подъездов или на лестничных площадках многоквартирных домов, ломал противоугонные устройства, похищал велотранспорт и продавал незнакомым людям на улице по заниженным ценам.

Один из угнанных байков изъят и в ближайшее время будет возвращен владелице, работа по розыску остальных велосипедов продолжается.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разорвать или разрушить бытовым инструментом.