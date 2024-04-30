Подпольные оружейные мастера из Архангельска отправились мотать срок

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 29.01.2024, которым житель областного центра признан виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), и совершенных в соучастии с другим жителем г. Архангельска двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 и п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено судом, он в ноябре-декабре 2020 г. и в декабре 2021 г., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью последующего сбыта приобрел два сигнальных пистолета МР-371, которые самодельным способом переделал под два короткоствольных гладкоствольных огнестрельных оружия, пригодных для производства выстрелов как патронами травматического действия калибра 9 мм, так и самодельно снаряженными патронами 9 мм с металлическими пулями. После чего совместно с ранее судимым своим знакомым сбыли изготовленное огнестрельное оружие жителю г. Архангельска за 20 тыс. рублей каждое.

Сотрудниками правоохранительных органов оружие изъято из незаконного оборота.

Осужденному судом по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастнику с учетом рецидива преступлений – 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Оборудование, использованное при изготовлении оружия, в том числе сварочный аппарат, газовый баллон, весы, а также полученные преступным путем 40 тыс. рублей конфискованы в доход государства.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности и суровости наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Лицо, которому было сбыто оружие, осуждено приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска.