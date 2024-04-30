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Девочки из Архангельска решили побаловаться наркотика и попались полиции

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что в апреле 2024 года несовершеннолетняя подозреваемая вместе с 15-летней знакомой, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, на территории Онежского района  через сеть Интернет приобрели у неустановленного лица наркотическое средство, которое хранили при себе для личного употребления до момента изъятия в медицинском учреждении, куда их доставили сотрудники полиции для медицинского освидетельствования. 

В ходе допроса несовершеннолетняя подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что вместе с подругой приобрели наркотик для собственного потребления. Когда 15-летняя подруга в гостях употребила наркотик, кто-то из присутствовавших вызвал сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онеге Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

20 май 09:00 | : Происшествия

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