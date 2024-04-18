Возгоранием "Михаила Ломоносова" в сухом доке Архангельска занимаются следователи

Архангельским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту возгорания теплохода проводится доследственная проверка.

13.05.2024 поступило сообщение о том, что на территории АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота» произошло возгорание теплохода Ломоносов в сухом доке. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. Спустя время, когда все работы были закончены, произошло возгорание.

Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего.