И упала на Землю звезда Полынь...

Сегодня исполнилось 38 лет с момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

В результате аварии радиоактивному загрязнению цезием-137 с уровнями выше 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысяч квадратных километров. Существенно загрязненными цезием-137 оказались территории Украины (37,63 тысяч кв.км.), Белоруссии (43,5 тысяч кв.км.), европейской части России (59,3 тысяч кв.км.).

Около 60 тысяч кв.км. территорий, загрязненных цезием-137 с уровнями выше 1 Ки/км2, находятся за пределами бывшего СССР. Загрязнению подверглись территории Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и ряда других стран Западной Европы.

Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, чуть позже от лучевой болезни скончались ещё 19 человек, а 600 тысяч ликвидаторов получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России, из них было переселено почти 404 тысячи человек.