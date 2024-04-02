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И упала на Землю звезда Полынь...

Сегодня исполнилось 38 лет с момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

В результате аварии радиоактивному загрязнению цезием-137 с уровнями выше 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысяч квадратных километров. Существенно загрязненными цезием-137 оказались территории Украины (37,63 тысяч кв.км.), Белоруссии (43,5 тысяч кв.км.), европейской части России (59,3 тысяч кв.км.).

Около 60 тысяч кв.км. территорий, загрязненных цезием-137 с уровнями выше 1 Ки/км2, находятся за пределами бывшего СССР. Загрязнению подверглись территории Австрии, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Финляндии, Норвегии и ряда других стран Западной Европы.

Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, чуть позже от лучевой болезни скончались ещё 19 человек, а 600 тысяч ликвидаторов получили высокие дозы радиации. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России, из них было переселено почти 404 тысячи человек.

26 апрель 09:54 | : Происшествия

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