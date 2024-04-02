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Дама из Архангельска выгораживала в суде своего распоясавшегося кавалера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства).

Следствием установлено, что, будучи допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу о покушении на убийство в ее квартире, очевидцем которого она являлась, обвиняемая дала заведомо ложные показания о том, что момент совершения преступления не видела.  

Несмотря на непризнание вины и дачу свидетелем заведомо ложных показаний, приговором Исакогорского районного суда города Архангельска установлено, что 12 марта 2023 года утром по месту жительства на улице Центральная в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии сожительницы, на почве личной неприязни нанес не менее 8 ударов ножом в область живота и груди 40-летнему гостю, который его оскорбил. Благодаря вмешательству хозяйки квартиры и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что первоначально дала правдивые показания, что видела момент причинения ножевых ранений и пресекла противоправные действия, после чего, желая помочь сожителю избежать привлечения к уголовной ответственности, изменила свои показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://citysakh.ru/news/99415)

18 апрель 14:31 | : Происшествия

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