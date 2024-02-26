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Архангельский педофил-извращенец выйдет на свободу к своему 95-летию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 78-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3  и ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних), ч.5 ст. 135 УК (развратные действия) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Следствием и судом установлено, что в 2020-2021 годах в помещении бытовки производственной базы в городе Архангельске осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, вовлекал  в употребление спиртных напитков, совершал действия сексуального характера под угрозой применения насилия. Противоправные действия осужденного пресекли сотрудники правоохранительных органов после того, как один из мальчиков рассказал о происходящем бабушке.

Осужденный ранее отбывал наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизой у него выявлено психическое расстройство в форме педофилии. При допросах на стадии предварительного следствия он  признал свою вину.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.

(фото с https://www.vcatuva.ru)  

27 март 11:28 | : Происшествия

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