Архангельский педофил-извращенец выйдет на свободу к своему 95-летию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 78-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних и несовершеннолетних), ч.5 ст. 135 УК (развратные действия) и ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Следствием и судом установлено, что в 2020-2021 годах в помещении бытовки производственной базы в городе Архангельске осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 16 лет, вовлекал в употребление спиртных напитков, совершал действия сексуального характера под угрозой применения насилия. Противоправные действия осужденного пресекли сотрудники правоохранительных органов после того, как один из мальчиков рассказал о происходящем бабушке.

Осужденный ранее отбывал наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизой у него выявлено психическое расстройство в форме педофилии. При допросах на стадии предварительного следствия он признал свою вину.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.