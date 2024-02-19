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В Архангельске прошла спецоперация по ликвидации подпольного казино

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной группы, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия, в 2021-2024 году члены организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет», средств связи и специального игрового оборудования, установленного в торговых точках, расположенных в различных округах города Архангельска. 

Благодаря совместной работе сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области их противозаконная деятельность пресечена. 

В ходе осмотров мест происшествия и обысков изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления. 

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении трех задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

 

22 март 09:15 | : Происшествия

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